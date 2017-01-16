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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Норвегії висадилися військові США вперше з часів Другої світової війни

18:18, сьогодні 535 Читать новость на русском
Військовий
Військовий / wartime.org.ua

У понеділок, 16 січня, 300 американських морських піхотинців прибули до Норвегії.

Як інформує Reuters, це перша місія військових США в Норвегії з часів Другої світової війни.

Військовослужбовці перебуватимуть у скандинавській країні до року. Після шести місяців очікується ротація бійців.

Представник норвезької гвардії Руне Хаарстад також розповів про мету приїзду піхотинців.

За його словами, американські військові за час свого перебування в Норвегії пройдуть посилений курс ведення бойових дій в умовах зими. Американців беруть на військовій базі Вернес, що в 1,5 тисячі км від російського кордону.

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Теги: США Україна Політика Норвегія
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