У Норвегії висадилися військові США вперше з часів Другої світової війни

У понеділок, 16 січня, 300 американських морських піхотинців прибули до Норвегії.
Як інформує Reuters, це перша місія військових США в Норвегії з часів Другої світової війни.
Військовослужбовці перебуватимуть у скандинавській країні до року. Після шести місяців очікується ротація бійців.
Представник норвезької гвардії Руне Хаарстад також розповів про мету приїзду піхотинців.
За його словами, американські військові за час свого перебування в Норвегії пройдуть посилений курс ведення бойових дій в умовах зими. Американців беруть на військовій базі Вернес, що в 1,5 тисячі км від російського кордону.
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