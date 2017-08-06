У приватному будинку на Донеччині вибухнула граната, є жертви

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В ніч проти 6 серпня в приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще одну особу госпіталізували до лікарні.
Читайте також: Закрився у квартирі та нікого не впускав: з'явилися подробиці вибуху у Дніпрі
"У селі Дачне Мар'їнського району 6 серпня в 00:30 у дворі приватного домогосподарства стався вибух ручної гранати, в результаті чого загинули три особи та одну особу госпіталізовано до міської лікарні", – повідомили у відомстві.
Правоохоронці розпочали розслідування.