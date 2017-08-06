У приватному будинку на Донеччині вибухнула граната, є жертви

В ніч проти 6 серпня в приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще одну особу госпіталізували до лікарні.

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"У селі Дачне Мар'їнського району 6 серпня в 00:30 у дворі приватного домогосподарства стався вибух ручної гранати, в результаті чого загинули три особи та одну особу госпіталізовано до міської лікарні", – повідомили у відомстві.

Правоохоронці розпочали розслідування.