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У Путіна оприлюднили своє ставлення до Пінчука

13:10, сьогодні 1616 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / Getty Images

Прес-секретар президент Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не розглядає українського олігарха Віктора Пічука як найприйнятнішу кандидатуру на посаду президента України.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чи Пінчук є про кремлівським кандидатом? Ні, він таким не є. У нас немає прокремлівських кандидатів. Українському народові потрібно визначатися з тими, хто може, а хто не може бути президентом України", – зауважив голос Путіна.

Щоправда, на прохання прокоментувати велику кількість публікацій в російських ЗМІ, присвячених Пінчуку, Пєсков рекомендував звернутися до представників відповідних ресурсів.

Читайте також: СБУ взялася за скандальні заяви Пінчука

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що низка російських ЗМІ назвала Віктора Пінчука "потенційним майбутній президентом України".

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Російська пропаганда Віктор Пінчук Володимир Путін
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