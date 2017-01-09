У Рівному внаслідок вибуху загинув чоловік

У одному з магазинів Рівного, де триває ремонт, виявили понівечене тіло з відірваними руками.

Близько 5:00 години ранку мешканці багатоквартирного будинку почули, як у приміщенні цокольного поверху, де на ремонті магазин, пролунав вибух.

На виклик очевидців приїхали патрульні. Вони і знайшли у приміщенні понівечене тіло чоловіка. Вибухом йому відірвало руки, пошкодило живіт та обличчя.

Поліція поки не змогла встановити його особу. Що саме призвело до трагедії, теж невідомо. Однак місцеві ЗМІ припускають: у руках чоловіка могла вибухнути граната.

Приміщення магазину не постраждало, тож припускають, що загиблий прийняв увесь вибух на себе.

Читайте також: Надпотужний вибух газу на Хмельниччині: загинула 8-річна дівчинка