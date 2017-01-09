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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У Рівному внаслідок вибуху загинув чоловік

19:24, сьогодні 943 Читать новость на русском
Магазин, в якому стався вибух, не постраждав
Магазин, в якому стався вибух, не постраждав / 24 Канал

У одному з магазинів Рівного, де триває ремонт, виявили понівечене тіло з відірваними руками.

Близько 5:00 години ранку мешканці багатоквартирного будинку почули, як у приміщенні цокольного поверху, де на ремонті магазин, пролунав вибух.

На виклик очевидців приїхали патрульні. Вони і знайшли у приміщенні понівечене тіло чоловіка. Вибухом йому відірвало руки, пошкодило живіт та обличчя.

Поліція поки не змогла встановити його особу. Що саме призвело до трагедії, теж невідомо. Однак місцеві ЗМІ припускають: у руках чоловіка могла вибухнути граната.

Приміщення магазину не постраждало, тож припускають, що загиблий прийняв увесь вибух на себе.

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Теги: Україна Жертви Рівне Вибух
Джерело: 24 Канал
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