У РНБО побачили "руку Кремля" у подіях в районі Балаклії

Вибух військових складів поблизу Балаклії Харківської області сталися внаслідок диверсійно-підривної діяльності з боку Російської Федерації.

Таку заяву зробив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, передає УНІАН.

"Я хочу наголосити, що всі реформи, які тривають у нашій країні, відбуваються насправді у воєнний час. І сьогоднішня диверсія у Балаклії доводить це. Війна на Сході не закінчилася, вона триває. Диверсійно-підривна діяльність противника продовжується. І ми мусимо це розуміти і з цього виходити", – наголосив він.

Також представник РНБО додав, що наразі в Києві спостерігається мир, тому що українські військові, співробітники Служби безпеки, співробітники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної служби виконують свої обов'язки.

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Нагадаємо, уночі проти 23 березня на військовому складі у місті Балаклія виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів.



Наразі відкрито два кримінальних провадження щодо інциденту – за статтями "диверсія" та халатність" – яке об'єднали в одне. Розслідуванням займатиметься Головна військова прокуратура.



Зауважимо, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що вибух на військових складах під Харковом міг статися через підрив з безпілотника.