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У Росії впав військовий вертоліт: є загиблий та багато поранених

10:24, сьогодні 3
Місце аварії
Місце аварії / life.ru

У Саратовській області Росії впав військово-транспортний літак Ан-26. Загинув один курсант.

Про це пише російське пропагандистське видання life.ru.

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Ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі зараз у лікарні.

Загалом на борту літака перебувало шість людей.

Причину аварії наразі встановлюють.

Теги: Новини Росії Жертви авіація
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