У Росії впав військовий вертоліт: є загиблий та багато поранених

У Саратовській області Росії впав військово-транспортний літак Ан-26. Загинув один курсант. Про це пише російське пропагандистське видання life.ru. Читайте також: Через п'яного росіянина літак здійснив екстрену посадку Ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі зараз у лікарні. Загалом на борту літака перебувало шість людей. Причину аварії наразі встановлюють.

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