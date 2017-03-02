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У Росії терміново перевіряють бойову готовність: піднято частину у Криму та Чечні

11:33, сьогодні 656 Читать новость на русском
Минулоріч штаб ПВО провів 250 раптових перевірок
Минулоріч штаб ПВО провів 250 раптових перевірок / Соцмережі

З метою раптової перевірки бойової готовності за тривогою піднято частину з'єднань і військових частин, які дислокуються у Карачаєво-Черкесії, Чечні, Дагестані та Криму.

З такою заявою виступив штаб Південного військового округу (ПВО), передає російська інформагенція "Інтерфакс".

Підняті за тривогою з'єднання та військові частини здійснять марші на зазначені полігони для виконання навчально-військових завдань. На маршрутах пройде відпрацювання ввідних з відбиття нападу умовного противника та орієнтування в незнайомих районах. На полігонах військовослужбовці виконають завдання з відпрацювання тактичних дій і проведуть навчальні стрільби,
– наголошує прес-служба відомства.

Також зазначається, що загалом для вирішення завдань в рамках раптової перевірки залучено близько трьох тисяч військовослужбовців, понад тисячу одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і бронетранспортери БТР-82а.
Зауважимо, що такий крок російський агресор називає "важливою формою вивчення реального стану справ у військах".

Крім того, у штабі підкреслили, що минулоріч було проведено 250 раптових перевірок.

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Теги: Політика Україна Новини Росії Анексія Криму Україна-Росія Новини Криму Чечня Зброя
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