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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

У Савченко прокоментували звинувачення у державній зраді

17:12, сьогодні 550 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Апостроф

У народного депутата Надії Савченко прокоментували інформацію про, те що нардеп закликала учасникам АТО залишати позиції і скинути чинну владу.

Як повідомила прес-секретар народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко, нардеп дійсно перебувала в районі Авдіївки та спілкувалася з військовими. Проте Проторченко спростовує інформацію про те, що Савченко ніби закликала військових скинути "злочинну владу у Києві", пише Укрінформ.

Нічого протиправного, протизаконного там не було і жодних розмов таких, про які говорила пані Ричкова, не було. Звідки вона це взяла – це запитання до неї. Це не більш ніж провокація,
– заявила прес-секретар.

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За її словами, Савченко не приховувала своєї поїздки. Вона додала, що перше і головне питання, яке цікавило військових, стосувалося термінів закінчення війни.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, під час засідання Верховної ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявила з трибуни парламенту, що нардеп Надія Савченко підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва і вчинити державний переворот.

Теги: Війна на Донбасі Політика Україна Надія Савченко
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