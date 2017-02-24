У Савченко прокоментували звинувачення у державній зраді

У народного депутата Надії Савченко прокоментували інформацію про, те що нардеп закликала учасникам АТО залишати позиції і скинути чинну владу.

Як повідомила прес-секретар народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко, нардеп дійсно перебувала в районі Авдіївки та спілкувалася з військовими. Проте Проторченко спростовує інформацію про те, що Савченко ніби закликала військових скинути "злочинну владу у Києві", пише Укрінформ.

Нічого протиправного, протизаконного там не було і жодних розмов таких, про які говорила пані Ричкова, не було. Звідки вона це взяла – це запитання до неї. Це не більш ніж провокація,

– заявила прес-секретар.

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За її словами, Савченко не приховувала своєї поїздки. Вона додала, що перше і головне питання, яке цікавило військових, стосувалося термінів закінчення війни.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, під час засідання Верховної ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявила з трибуни парламенту, що нардеп Надія Савченко підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва і вчинити державний переворот.