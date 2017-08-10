У штабі АТО повідомили хороші звістки з фронту

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За минулу добу, 9 серпня, у зоні АТО не загинув жоден український захисник, проте один військовий дістав поранення.
Про це повідомили у штабі АТО.
Зазначається, що бандоформування на сході України дещо зменшили кількість обстрілів. Та все ж наприкінці минулої доби ситуація загострилась.
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До обіду ворог бив з різних видів зброї на Луганському напрямку, а після 18 години – на Приморському. Так, бойовики обстріляли українські позиції біля Старогнатівки,Талаківки, Водяного, Павлополя та Гнутового.
Крім того, близько 21 години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки "Град" (Партизан). Щонайменше 27 снарядів лягли в районі Широкиного і 15 поблизу Водяного,
– зазначили у штабі.
На Донецькому напрямку терористи майже дві години обстрілювали південні околиці Авдіївки та шахти Бутівка.
Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я.