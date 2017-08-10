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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У штабі АТО повідомили хороші звістки з фронту

08:48, сьогодні 1078 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / myzhovkva.com

За минулу добу, 9 серпня, у зоні АТО не загинув жоден український захисник, проте один військовий дістав поранення.

Про це повідомили у штабі АТО.

Зазначається, що бандоформування на сході України дещо зменшили кількість обстрілів. Та все ж наприкінці минулої доби ситуація загострилась.

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До обіду ворог бив з різних видів зброї на Луганському напрямку, а після 18 години – на Приморському. Так, бойовики обстріляли українські позиції біля Старогнатівки,Талаківки, Водяного, Павлополя та Гнутового.

Крім того, близько 21 години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки "Град" (Партизан). Щонайменше 27 снарядів лягли в районі Широкиного і 15 поблизу Водяного,
– зазначили у штабі.

На Донецькому напрямку терористи майже дві години обстрілювали південні околиці Авдіївки та шахти Бутівка.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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