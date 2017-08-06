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У соцмережах висміяли політ Порошенка на винищувачі

12:49, сьогодні 7013 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Соцмережі

Президент Петро Порошенко приміряв шолом пілота. На винищувачі вчора, 5 серпня, він прибув у військову частину на рідній Вінничині, аби привітати льотчиків із професійним святом.

Президентський політ ретельно фільмували. А відео виклали на офіційній сторінці гаранта у Facebook.

Проте вчинок президента висміяли у соцмережах. Користувачі створили десятки карикатур. Жартують, що Порошенко захотів перевершити подвиг Путіна, який теж літав на винищувачі.

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Увага! Нецензурна лексика!

Загалом серед українських політиків екстремальний транспорт в моді. Прем'єр Володимир Гройсман надає перевагу військовому вертольоту. Перевіряти якість ремонту доріг в областях він прилітав саме на гвинтокрилі. А от його попередник Арсеній Яценюк прославився фотосесією на танку.

Теги: Курйозні новини Петро Порошенко авіація Меми Вінниця
Джерело: 24 Канал
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