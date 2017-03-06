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У справі про катування пацієнтів у психлікарні на Сумщині новий підозрюваний

13:59, сьогодні 552 Читать новость на русском
Психлікарня
Психлікарня / 24 Канал

Прокуратура області оголосила підозру завідувачу психіатрично-діагностичного відділення лікарні в Охтирці.

Слідчі встановили, що він поставив п’ятьом пацієнтам неправильний діагноз та не призначив потрібні обстеження. Згодом хворі померли. Однак, за умови вчасного лікування, їх можна було врятувати, – переконані у прокуратурі.

Нагадаємо, у центр уваги Охтирська психлікарня потрапила в листопаді. Тоді хворих тримали у палатах, температура у яких коливалась від 10 до 18 градусів. Семеро пацієнтів померли. Причиною смерті в документах вказали серцево-судинну недостатність. Але прокуратура вирішила провести ексгумацію тіл. Повторна перевірка виявила у них гостру гнійну пневмонію. А в однієї з покійних зафіксували ще й численні ознаки побиття.

Головна підозрювана у цій справі – директор Охтирської психлікарні Лілія Неофітна зараз у СІЗО. Там вона пробуде до 28 квітня.

Теги: Суми Україна
Джерело: 24 Канал
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