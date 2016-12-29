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У справі про вбивство посла в Анкарі фігурує росіянка

14:46, сьогодні 1456 Читать новость на русском
Вбивство посла Карлова
Вбивство посла Карлова / wz.lviv.ua

Подругою вбивці російського посла у Туреччині Андрія Карлова є громадянка Росії.

Російські слідчі вже допитали подругу Мевлюта Алтинташа, повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Під час допиту жінка підтвердила, що деякий час провела в Анкарі, і підтримувала стосунки з громадянином Туреччини.

"У неї був роман зі злочинцем. Вона поїхала з Туреччини до замаху на Карлова", – зазначає видання.

Читайте також: Путін отримає вигоду зі вбивства Карлова, – The Guardian

Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Вбивцею виявися офіцер турецької поліції, який скоїв розстріл на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.

Теги: Новини Росії Туреччина Кримінал Вбивство посла Росії
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