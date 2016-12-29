У справі про вбивство посла в Анкарі фігурує росіянка

Подругою вбивці російського посла у Туреччині Андрія Карлова є громадянка Росії.

Російські слідчі вже допитали подругу Мевлюта Алтинташа, повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Під час допиту жінка підтвердила, що деякий час провела в Анкарі, і підтримувала стосунки з громадянином Туреччини.

"У неї був роман зі злочинцем. Вона поїхала з Туреччини до замаху на Карлова", – зазначає видання.

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Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Вбивцею виявися офіцер турецької поліції, який скоїв розстріл на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.