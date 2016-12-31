У США президентом обрали шахрая і потенційного диктатора, – Сорос

Американський фінансист та філантроп переконаний, що США у найближчому майбутньому розпочнеться внутрішньополітична боротьба, яку спричинить прихід нового президента Дональда Трампа до влади.

Про це йдеться у статті Сороса на сайті "Європейської правди".

Демократія переживає кризу. Навіть США, провідна демократія світу, обрали своїм президентом шахрая і потенційного диктатора. Хоча Трамп пом'якшив свою риторику після обрання, він не змінив ані свою поведінку, ані своїх радників. У складі його кабінету – некомпетентні екстремісти й відставні генерали,

– переконаний фінансист.

Разом з тим, Сорос переконаний, що демократія у США вистоїть, адже державні інституції у цій країні достатньо сильні, щоб запобігати перетворенню потенційного диктатора у справжнього.

"Але США в найближчому майбутньому будуть зайняті внутрішньою боротьбою... США не зможуть захищати і просувати демократію в решті країн світу. Навпаки, Трамп буде більш прийнятний для диктаторів. Це дозволить деяким з них досягти компромісу зі США, а іншим – продовжувати свої справи без перешкод. Трамп волітиме домовлятися, а не відстоювати принципи", – вважає Сорос.

Причому, на думку фінансиста, такий підхід матиме підтримку з боку електорату Трампа.

Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп вже встиг похвалити президента Росії Володимира Путіна і назвав його "дуже розумним".