У США розглядають можливість виходу з ЮНЕСКО, яка входить до складу Організації Об'єднаних Націй.

Все через резолюцію Радбезу ООН щодо будівництва Ізраїлем поселень на окупованих територіях, пише Washington Post з посиланням на джерела в Конгресі.

Конгресмени обговорюють заборону фінансування США будь-якої діяльності, яка буде спрямована на здійснення резолюції. Крім того, вони розглядають можливість виходу з ЮНЕСКО і прийняття спеціального закону для захисту громадян США в Східному Єрусалимі.

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Більшість цих ініціатив представники Республіканської і Демократичної партії підтримали. Зокрема, республіканці мають намір вже найближчим часом ініціювати перегляд відносин з ООН.

ЮНЕСКО є установою Організації Об'єднаних Націй, яка сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

