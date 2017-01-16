  • укр
  • рус
13:11
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму
Випуск новин
11:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Україна більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії, – Порошенко

12:26, сьогодні 277 Читать новость на русском
Байден з Порошенком
Байден з Порошенком / Getty Images

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом заявив, що розбудовує нову, сильну, потужну, демократичну Україну, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії.

Текст промови Порошенка опублікувала прес-служба глави держави.

Ваш сьогоднішній візит в Україну є дуже символічним кроком. Він дав нам можливість докладно підсумувати той героїчний шлях, який Україні, нам з вами довелося пройти за останні роки. І цей шлях по-справжньому вражає,
– звернувся Порошенко до Байдена.

"Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якої ми починали на етапі втечі збанкрутілої та злочинної влади на початку російської військової агресії. Це Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії. Це Україна, яка надійно боронитиме демократичні цінності, права і свободи громадян. Цінності, які є спільними і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Це Україна, яка є гарантом неповернення Європи до холодних часів Радянського Союзу. Це Україна, яка має нову, сильну, професійну, потужну, патріотичну і боєздатну армію. Це Україна, яка має нову поліцію. Це Україна, яка має нову антикорупційну інфраструктуру. Це Україна, яка має чіткий план реформ і потужну політичну волю для імплементації цих реформ", – сказав український президент.

Читайте також: Байден зробив важливу заяву щодо санкцій проти Росії

Теги: Україна Політика США Петро Порошенко Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 632
Гендиректор ТОВ СП
сьогодні, 11:03 Гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський: Я втомився від непрофесіоналів у владі
747
Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
сьогодні, 10:01 Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
Ваші гроші в Інтернеті 4271
Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
сьогодні, 08:25 Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
Все про роботу 1583
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
сьогодні, 08:02 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
2180
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Росія дозволила українським інспекторам перевірити військові частини біля кордону
15 січня , 10:09 6
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук