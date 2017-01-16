Україна більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом заявив, що розбудовує нову, сильну, потужну, демократичну Україну, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії.

Текст промови Порошенка опублікувала прес-служба глави держави.

Ваш сьогоднішній візит в Україну є дуже символічним кроком. Він дав нам можливість докладно підсумувати той героїчний шлях, який Україні, нам з вами довелося пройти за останні роки. І цей шлях по-справжньому вражає,

– звернувся Порошенко до Байдена.

"Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якої ми починали на етапі втечі збанкрутілої та злочинної влади на початку російської військової агресії. Це Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії. Це Україна, яка надійно боронитиме демократичні цінності, права і свободи громадян. Цінності, які є спільними і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Це Україна, яка є гарантом неповернення Європи до холодних часів Радянського Союзу. Це Україна, яка має нову, сильну, професійну, потужну, патріотичну і боєздатну армію. Це Україна, яка має нову поліцію. Це Україна, яка має нову антикорупційну інфраструктуру. Це Україна, яка має чіткий план реформ і потужну політичну волю для імплементації цих реформ", – сказав український президент.

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