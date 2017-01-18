Україна розірвала дві угоди з Росією щодо телебачення

Кабінет міністрів України розірвав дві угоди про співпрацю з Російською Федерацією.
Одна угода стосується співпраці в сфері телебачення і радіомовлення, інша – в сфері інформаційного співробітництва, повідомляє "Слово і діло".
В уряді зазначають, що подальша дія вказаних угод не відповідає стану міждержавних відносин і не узгоджується із заходами, які вживаються Україною для забезпечення захисту інформаційного поля країни від негативних інформаційно-психологічних впливів.
Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".
У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським" і покаже концерт "Океану Ельзи".
Також є інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".
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