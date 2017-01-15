Україна зазнала втрат на фронті

Бойовики 60 разів за минулу добу обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець загинув, а троє – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.



Зокрема, на маріупольському напрямку терористи обстріляли з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП бойовиків. По Красногорівці – снайпер.



На донецькому напрямку бойовики зі 122 міліметрової артилерії гатили по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП.

На луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти накрили обстрілами Новозванівку, Новотошківку. З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

У результаті обстрілів троє українських військовослужбовців поранено, один – загинув, інформують у штабі.

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