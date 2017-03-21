Українське озеро раптово стало рожевим: фотофакт

У місті Ніжині (Чернігівська область) місцеве озеро на один день набуло рожевого кольору.

Про це повідомляє місцеве видання "Нежатин". Як повідомляється, водойма має дуже неприємних запах, проте мертвої риби – немає.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Ніжинської міської ради відзначив, що водоканалом, екологічною інспекцією, управлінням водного господарства були взяті проби води. Однак її аналіз показав лише незначне перевищення сульфатів.

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До того ж, озеро стало режевим не по всій території. Тому місцеві чиновники припускаються, що в озеро висипали порошок неорганічного походження.