Українські гіганти. Найпотужніші вітчизняні броньовики 2016 року

У 2016-му році в Україні створили чимало нових моделей бронемашин. Частину з них вже експлуатують українські силові органи.

Видання "Автоцентр" опублікувало рейтинг найуспішніших таких машин.

"Варта"

Цей броньовик почали випробовувати на початку 2016. Автомобіль презентували керівництву МВС, відтак партію "Варта" замовили для спецпризначенців КОРД.

Машини розробили на ДП Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. О.О.Морозова ще в 2004 році, однак на озброєння було прийнято тільки сьогодні.

"Дозор-Б"

У 2016 році в на баланс ЗСУ надійшла перша партія машин бронемашин "Дозор-Б", складених на Львівському бронетанковому заводі.

"Дозор-Б" ефективно захищає від бронебійних куль калібру 7,62 мм. Машина може перевозити до 10 осіб.

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КрАЗ

Ще однин успішний бронеавтомобіль 2016 року – машину КрАЗ Hulk. Особливість цього авто – тримальний бронекорпус, без рами, завдяки чому істотно зменшилась вага (на 2 тонни).

"Козак-2М"

Бронеавтомобіль "Козак-2М" виготовлений на столичному НВО "Практика". Минулого року тут виготовили кілька нових бронеавтомобілів. Але, як наголошують журналісти, найцікавішою стала модель "Козак-2М".

Його яскравою характерною особливістю є незалежна підвіска всіх коліс. Крім того, на машині з’явилася централізована система підкачки коліс. Машина перевозить до 9 осіб.

Багатоцільовий транспортер "Фантом"

Цю машину розробили на заводі "Укроборонпрому". Машину можна використовувати для евакуації поранених з поля бою, для цього на бортах є відкидні носилки. Машиною можна керувати дистанційно, причому озброєнням окремо.