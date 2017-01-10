Український політв’язень ризикує померти дорогою до в’язниці

В українського політв'язня Станіслава Клиха, якого етапують до Челябінська, зараз дуже важкий стан здоров'я.

Про це розповіла мати політв'язня Тамара Клих, повідомляє "Еспресо".

У Стаса Клиха зараз дуже тяжке становище зі здоров'ям. Адвокат сказав, що він може не доїхати (етапування до Челябінська),

– сказала мати Клиха.

Вона додала, що не можна сказати, що держава зовсім не реагує на її запитання щодо боротьби за звільнення Клиха. Зокрема, допомагають працівники МЗС.

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Якби він здоровий був, то я б не хвилювалась. А він дуже хворий і я не знаю, що робити,

– сказала Тамара Клих.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що хворого політв'язня Станіслава Клиха етапують з Грозного до Челябінська. Саме там він має відбути 20-річний термін ув’язнення.