Український посол дотепно відповів на образу російського міністра

Українські та російські дипломати вирішили в Twitter позмагатися у дотепності. Хоча одна із сторін і перейшла межу пристойності.

Все розпочалося із твіту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Він до третьої річниці так званого референдуму в Криму, після якого Росія анексувала півострів, написав про те, що у кримчан забрали свободу.

Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 березня 2017 р.

Віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін вирішив відповісти на це. Однак зробив це в доволі грубій формі.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 березня 2017 р.

Таке хамство не залишилося поза увагою інших українських дипломатів. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Олександр Щерба відповів, не вдаючись до образ.

.@lifenews_ru Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашёл подходящий по размеру окоп? — olexander scherba (@olex_scherba) 19 березня 2017 р.

Зате не надто стримувався Надзвичайний і Повноважний Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

На рогозине и тормоз горит — Andrii Olefirov ?? (@AndriiOlefirov) 19 березня 2017 р.

Назвался рогозиным, нажимай на тормоз — Andrii Olefirov ?? (@AndriiOlefirov) 19 березня 2017 р.

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