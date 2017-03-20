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Український посол дотепно відповів на образу російського міністра

01:29, сьогодні 128 Читать новость на русском
Олександр Щерба
Олександр Щерба

Українські та російські дипломати вирішили в Twitter позмагатися у дотепності. Хоча одна із сторін і перейшла межу пристойності.

Все розпочалося із твіту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Він до третьої річниці так званого референдуму в Криму, після якого Росія анексувала півострів, написав про те, що у кримчан забрали свободу.

Віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін вирішив відповісти на це. Однак зробив це в доволі грубій формі.

Таке хамство не залишилося поза увагою інших українських дипломатів. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Олександр Щерба відповів, не вдаючись до образ.

Зате не надто стримувався Надзвичайний і Повноважний Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

Читайте також: Оперировать фактами против российской веры – бесперспективное занятие

Теги: Україна Павло Клімкін МЗС України Україна-Росія Міністерство закордонних справ Скандал
Джерело: 24 Канал
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