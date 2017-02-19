Українського військового затримав у Німеччині Інтерпол

У Мюнхені затримали українського військового Юрія Старова, що служив у батальйоні "Київська Русь".

Про це розповів адвокат Олег Березюк, повідомляє "Еспресо".

"Юрій Старов колись очолював у Феодосії підприємство з пошиття парашутів. Було порушено кримінальну справу начебто за зловживання службовим становищем. Рішенням Сімферопольського суду наш Інтерпол оголосив його у розшук. Коли він перебував на посаді, до нього не було претензій. Це почалося, коли він став військовослужбовцем 11 батальйону територіальної оборони", – розповів адвокат.

Березюк уточнив, що військового оголосили в розшук Інтерполу за рішенням незаконного суду окупованого Криму.

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Він летів у США на виставку парашутної техніки, робив пересадку в аеропорті Мюнхена, його затримали. Він перебуває в камері попереднього ув’язнення. Наш Інтерпол, хоча ми не визнаємо рішення судів окупованого Криму, чомусь оголосив його в розшук. Ми звернулися до нашого консульства. Яке рішення прийме німецька сторона – поки що не знаємо,

– додав адвокат.