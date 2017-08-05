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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Блоги

Українці мають бути кращими за росіян і навіть європейців

13:50, сьогодні 414
Українські туристи
Українські туристи / dsnews.ua

Після кількох власних негативних вражень та дописів декількох френдів дійшов одного важливого висновку. Любі українці, хто зараз відпочиває в Європі! Пам'ятайте, будь ласка, дві важливі, взаємопов'язані речі.

По-перше – не мовчіть, коли бачите, як русо-туристо видрючуються. Волають свій "Тагіл", кидають пляшки чи серють, де не можна, ще якусь гидоту з себе вибльовують – як фізично, так і, так би мовити, ментально. Навіть, як в кантині ліктями пхаються, продираючись до жаданих ясел. Не бійтеся, не полохайтеся – най вони вас самі бояться (з досвіду – найбільш вони бояться української мови). І не соромтеся викликати поліцію. Знову ж таки, з досвіду: вони за свої візи тремтять так, що разом з ними тремтить аж підлога.

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По-друге –не робіть того самі. Україна –це Європа, і навіть, якщо десь валяються п'яні, як чіп, німці чи голландці – українці нехай будуть кращими європейцями. Це й є гордість нації.

Автор: Борис Немировський
Теги: Новини Росії Подорожі Публікації Європа
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