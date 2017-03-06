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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Українці відчувають на собі терор зі сторони Росії, – представник України у Міжнародному суді ООН

13:38, сьогодні 249 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль / 24 Канал

У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом України проти Росії.

Перше засідання почалося об 11-й годині за Києвом. Засідання відбувається у відкритому режимі в Палаці миру. За ходом виступів можна стежити онлайн.

Сьогодні свою позицію представить українська сторона. Делегацію нашої держави очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Я звертаюсь до Міжнародного суду з проханням про захист базових прав українських громадян. Ми прагнемо справедливості відповідно до міжнародного права. В результаті того, що Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми, українці надалі відчувають на собі терор і дискримінацію,
– заявила Олена Зеркаль.

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Завтра слово матиме Росія. Слухання триватимуть до четверга.

Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму і дискримінації українського та кримськотатарського населення на території окупованого Криму. Україна вимагатиме у суду вжити заходів щодо агресора.

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Нагадаємо, 6 березня в Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії".

Теги: Війна на Донбасі Політика Позов України проти Росії
Джерело: 24 Канал
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