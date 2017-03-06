Українці відчувають на собі терор зі сторони Росії, – представник України у Міжнародному суді ООН

У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом України проти Росії.

Перше засідання почалося об 11-й годині за Києвом. Засідання відбувається у відкритому режимі в Палаці миру. За ходом виступів можна стежити онлайн.

Сьогодні свою позицію представить українська сторона. Делегацію нашої держави очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Я звертаюсь до Міжнародного суду з проханням про захист базових прав українських громадян. Ми прагнемо справедливості відповідно до міжнародного права. В результаті того, що Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми, українці надалі відчувають на собі терор і дискримінацію,

– заявила Олена Зеркаль.

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Завтра слово матиме Росія. Слухання триватимуть до четверга.

Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму і дискримінації українського та кримськотатарського населення на території окупованого Криму. Україна вимагатиме у суду вжити заходів щодо агресора.

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