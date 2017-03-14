В Авакова відреагували на пікети облрад

Речник МВС Артем Шевченко відреагував на пікети приміщень ОДА та облрад на підтримку затриманих учасників блокади.

Про це він написав у своєму Facebook.

Взагалі приміщення облрад належать місцевим територіальним громадам, тому вони мають повне право туди заходити і робити там все, що не протирічить закону. Зокрема спілкуватися із очільниками облрад, які так гостинно туди запрошують,

– написав Шевченко.

За його словами, наразі немає жодних правових підстав кричати про "захоплення" облрад.

"Тільки трощити і красти там нічого не треба - і можна хоч постійно там сидіти", – додав Шевченко.

Раніше ввечері 13 березня кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА і вимагають, щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади. Під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини – вони також вимагають звільнити затриманих учасників блокади. Під будівлею Рівненської ОДА також почали збиратись активісти.



Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.