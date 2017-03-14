В Донецькій поліції кажуть, що відпустили лише 20 блокувальників

В поліції Донеччини підтверджують, що відпустили декого з раніше затриманих учасників блокади торгівлі з окупантами.

Про це інформує прес-служба поліції Донецької області.

Затриманих із редуту Кривий Торець забрали в Торецьке відділення поліції. 20 блокувальників відпустили.

Правоохоронці визнають, що серед затриманих були власники зареєстрованої зброї, а десятеро – є ветеранами АТО.

У поліції кажуть, що серед затриманих були і раніше судимі. Один з них, нібито, розповів, що його та ще кількох людей привезли на Донеччину і обіцяли гроші за "чергування на редуті".

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Раніше народні депутати повідомили, що звільнили усіх затриманих блокувальників.

Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.



Ввечері понеділка в різних обласних центрах біля будівель облрад почали збиратись місцеві активісти, вимагаючи звільнення затриманих блокувальників: кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА, під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини.