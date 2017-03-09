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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В Іраку під час весілля стався теракт: є жертви

12:34, сьогодні 75 Читать новость на русском
Теракт в Іраку
Теракт в Іраку / mignews.com.ua

У селі Хаджадж, що в центральній частині Північного Іраку, внаслідок теракту загинуло щонайменше 30 осіб.

Вибухи прогриміли 8 березня після того, як місцеві військові оголосили інформацію про взяття під контроль в'язниці поблизу Мосула. Про це повідомило інформаційне агентство DPA International.

За інформацією місцевого телеканалу, напад здійснили 4 смертники. Зловмисники вчинили теракт у знак помсти "Ісламської держави" за наступ іракських військ в Мосулі.

Після трагедії сили безпеки оточили район і ввели комендантську годину через загрозу можливих атак бойовиків.

Читайте також: Іракські війська розпочали штурм аеропорту Мосулу

Нагадаємо, що "Ісламська держава" взяла під свій контроль села поблизу Мосулу в червні 2014 року.

Теги: Ірак Теракт Ісламська держава Жертви
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