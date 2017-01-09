В Італії через холоди замерзає один із найвищих водоспадів Європи

В Італії через низькі температури замерзає один із найвищих водоспадів Європи – Марморе.
Унікальне явище стало можливим через п'ятиградусний мороз. У деяких місцях вода замерзла і перетворилась на льодові сталактити.
Попри холоднечу, поглянути на природній феномен з'їжджаються туристи.
Читайте також: Як замерзає Дунай: опубліковано вражаюче відео
Втім, негода принесла Італії не лише приємні новини. Через холоди загинуло восьмеро людей, переважно безпритульні. Десятки авіарейсів та потягів скасували.
Коментарі