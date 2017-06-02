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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Мексиці посадили за ґрати російського неонациста, якого ледь не лінчували місцеві

16:29, сьогодні 482 Читать новость на русском
В Мексиці посадили за ґрати російського неонациста, якого ледь не лінчували місцеві

Російського неонациста Олексія Макеєва, якого нещодавно мало не лінчували мешканці мексиканського Канкуна, суд посадив за ґрати на півтори року.

Там він чекатиме вироку у справі про навмисне убивство. Макеєв прославився своїми інтернет-погрозами та образами в бік мексиканців. Сам він якраз жив у Мексиці. За це місцеві 19 травня його мало не лінчували.

Під час бійки один мексиканець був поранений і помер у лікарні. Саме за його смерть неонациста судитимуть у Канкуні. Місцеві жителі вимагають також його депортації.

Теги: Сутички Кримінал Мексика
Джерело: 24 Канал
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