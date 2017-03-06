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В НАБУ пояснили, чому приїхали вручати підозру Насірову вночі до лікарні

15:29, сьогодні 399 Читать новость на русском
НАБУ
НАБУ

Слідчі НАБУ переконані, що діяли в рамках закону, коли вночі 2 березня приїхали у лікарню "Феофанія", щоб вручити підозру очільнику ДФС Роману Насірову.

Як йдеться в повідомленні Національного антикорупційного управління, вручення повідомлення про підозру є процесуальною, а не слідчою дією, на неї не розповсюджується норма про заборону вчинення у проміжок часу з 22:00 до 6:00. Окрім того, згідно ч.1. ст.278 КПК України, письмове повідомлення про підозру має бути вручене особі в день його складання слідчим або прокурором.

Повідомивши про підозру голові ДФС 2 березня детективи НАБУ лише виконали норму закону, оскільки саме того дня прокурор САП підписав цей документ. Недотримання строків у здійсненні цих дій із боку детективів суперечило б вимогам чинного процесуального законодавства України,
– зазначили в НАБУ.

В Антикорупційному бюро зазначають, що «на момент вручення повідомлення про підозру голова ДФС перебував у притомному стані і не потребував невідкладної медичної допомоги, що було пізніше підтверджено офіційними висновками комісії лікарів». Також, за їх даними, сторона захисту не надала жодних документів, які б свідчили про зворотнє.

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Також в НАБУ відповіли й на пропозицію генпрокурора України Юрія Луценка "виставити пост під палатою", вказавши, що таким чином вони б порушили закон. Адже будь-яке обмеження свободи підозрюваного можливе лише після складання протоколу про затримання, що й було зроблене 23:50, 2 березня.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ
Джерело: 24 Канал
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