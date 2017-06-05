В центрі Одеси сталася стрілянина: є постраждалі

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Затримані, під час сварки із компанією молодих людей, дістали пістолети та почали стріляти у своїх опонентів. Внаслідок стрілянини була поранена 31-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

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Правопорушників – 20 та 23-річний молодиків – доставили до відділку поліції.