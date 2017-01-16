В Україні може зникнути ще один банк

Ще один український банк на межі ліквідації. Акціонери ПАТ "Банк Народний капітал" планують ліквідацію свого банку.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

Банк планують ліквідувати через "непрозору структуру власності". Таку пропозицію акціонери розглянуть під час засідання сьогодні, 16 січня.

Акціонерам пропонують ліквідувати банк для захисту їхніх же інтересів. Зокрема, акціонерам пропонують врахувати ситуацію на ринку банківських послуг і труднощі визнання Національним банком України структури власності "Народного капіталу" прозорою.

Якщо акціонери схвалять ліквідацію, далі потрібен буде дозвіл НБУ. Після цього, до своїх обов'язків приступить ліквідаційна комісія.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо про ліквідацію "Інвестбанку". Процедура ліквідації триватиме до 12 січня 2019 року включно.