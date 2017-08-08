В Україні видобуток вугілля був корупційним клондайком, – експерт

В формулі "Роттердам +" щодо постачання Україні вугілля немає нічого поганого. Мова йде про енергетичну незалежність держави. Україна має можливість диверсифікувати джерела енергії і поступово переводити промисловість на інші види. Проблема в тому, що необхідно так прописати умови, щоб не було зловживань.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Як зауважує політичний експерт, протягом усіх років незалежності України вугілля було корупційним клондайком. Ціна на цей вид енергії була високою, держава виділяла величезні кошти на шахти, а ці гроші потім зникали в невідомому напрямку.

Існувала ціла мафія копанок з нелегального видобутку вугілля, яке перекуповували місцеві напіволігархи і перепродавали як державне вугілля – за надвисокими цінами. Тому ідея в запровадженні формули "Роттердам +" – правильна. Це дозволить перевести закупівлю вугілля на автоматичний режим. Тобто проводити за чіткою формулою, яка визначає ціну,

– говорить Леонов.

Однак, як наголошує політолог, треба врахувати, що зараз весь світ відмовляється навіть від таких сталих і дешевих джерел, як атомна енергія. А видобуток вугілля в Україні було завжди дорогим. До того ж, вугілля достатньо шкідливе. При його використанні викидаються важкі метали в повітря.

"Головне питання стосувалося саме ціни на вугілля. Українське вугілля коштувало дуже дорого. В нас чорне золото видобували на великій глибині. А в тій же Росії чи Казахстані видобуток йде кар’єрним способом. І там собівартість видобутку була 7-10 доларів, тоді як у нас за 150 доларів", – зазначає експерт.

Зараз через окупацію частини Донбасу і втрату підприємств на тих територіях, які живилися вугіллям, Україна має можливість диверсифікувати джерела енергії і поступово переводити промисловість на інші види,

– зауважує Олександр Леонов.

До того ж, зазначає він, більшість шахт залишилася на боці окупантів. А це була проблема для влади, з якою не знали, що робити. Це величезна кількість шахтарів, які отримують зарплату, і тому переходити на інші види енергії було соціально не вигідно.

За словами експерта, поступово ця проблема буде вирішена. Зараз є повідомлення, що в Чорнобильській зоні будуть запускати станції сонячної енергії. Є наміри закуповувати вугілля в США, хоча дуже багато галасу, що ціна на нього завелика.

Енергетика не є суто економічним моментом, а ще й частиною політики. Країні, яка хоче диверсифікувати постачання енергоносіїв, іноді доводиться переплачувати. Тому поставки з США – це і елемент політичного контракту, тому що таким чином Україна допомагає Трампу виконати його передвиборчу обіцянку. І у відповідь Україна має щось отримати в політичному плані,

– вважає Олександр Леонов.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро підозрює членів Національної комісії регулювання енергетики у тому, що вони діяли в інтересах енергогенеруючих компаній і, заради отримання тими "надприбутків" у 2016 році, затвердили формулу "Роттердам+".