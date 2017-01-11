В Україні з’являться дві нові ковбаси від співочого екс-ректора

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Михайло Поплавський
Михайло Поплавський / 24 Канал

Депутат Михайло Поплавський з групи "Воля народу" зареєстрував два торгових знака "Ковбаса" Ректорська "і" Ковбаса "Професорська".

Згідно з даними на сайті Українського інституту інтелектуальної власності, товарні знаки зареєстровано 26 грудня 2016 року.

Відомо, що Поплавський був ректором Київського національного університету культури і мистецтв понад 22 роки.

Це не перший ковбасний бізнес у Поплавських. Його синові Олександру належить підприємство "Ятрань", також він разом з Дмитром Діденко володіє "Ятрань-Агро".

Згідно з інформацією на сайті мережі "Поплавок", власний м'ясний цех фермерського господарства "Ятрань" випускає більше 30-ти найменувань ковбасних виробів.

Також сім’я має маленьку мережу з 14-ти еко-магазинів під назвою "Поплавок". Асортимент магазинів налічує більше 200 одиниць товарів – м'ясну і молочну продукцію, овочі, фрукти, масло, соки, напої власного виробництва, мінеральну воду, домашні соління і консервацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Михайла Поплавського є м'ясний бізнес.

Теги: Україна Курйози Поплавський Михайло Михайлович
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