В уряді пообіцяли пришвидшити виготовлення біометричних паспортів

Біометричні закордонні паспорти для українців друкуватимуть швидше. Кабмін дозволив поліграфкомбінату "Україна", який виготовляє документи, перераховувати у бюджет менше прибутку. А зекономлені гроші спрямувати на модернізацію виробництва.

Ажіотаж під паспортними сервісами триває ще з квітня. Розпочався він одразу як у Євросоюзі схвалили безвізовий режим для України. Пік звернень до реєстраційних установ випав на червень-липень.

У міграційній службі пояснили, що через шалений попит поліграфкомбінат "Україна" не встигає персоналізувати всі документи. Як наслідок – затримка з виготовленням паспортів.

Читайте також: МЗС домовляється про розширення безвізу з Україною з низкою країн: опубліковано список

Визначені терміни друку документу перевищують у 2-3 рази. Про що відвідувачів інформують і просять підписати відповідний листок, аби потім не було претензій.

Якщо ж вам потрібно виготовити паспорт згідно з усіма термінами, потрібно написати заяву до державної міграційної служби. Це можна зробити у відділені, де подавали документи або ж надіслати її на електронну скриньку відомства. До листа додати копії квитків та броні на житло, якщо виїзд пов'язаний з лікуванням – довідку від лікаря.

Гарантій, що зі зверненням ваш документ виготовлять швидше, немає. Але у службі пояснила, що вже незабаром отримати свої документи можна буде вчасно.

Читайте також: Замовити біометричний паспорт можна через iGov: інструкція

До того ж уряд зробив для "України" таке виключення і поліграфістам дозволили перераховувати до державної скарбниці менше грошей з прибутку. А зекономлені кошти спрямувати на модернізацію виробництва. Це близько 70 мільйонів гривень лише цього року. Чи справді це пришвидшить друк паспортів – на самому комбінаті не коментують.