В Європарламенті знову роблять прогнози щодо українського безвізу

В Європарламенті розтлумачили, коли буде ухвалений механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами і коли стартують міжінституційні переговори щодо надання українцям безвізового режиму.

Як пояснили в Європейському парламенту, механізм не будуть ще раз виносити на голосування на пленарному засіданні, якщо ніхто з депутатів проти цього не заперечуватиме.

На пленарному засіданні була проголосована не остаточна версія – текст ще має бути перевірений спеціалістами із законодавства, має бути перекладений на всі офіційні мови. Це те, що ми називаємо корригендум. Тому він має повернутися назад у Комітет і після нього – на пленарне засідання,

– цитує "УНІАН" співрозмовника у Європарламенті.

Таке пленарне засідання, скоріш за все, відбудеться вже на початку лютого.

Водночас у Європарламенті сподіваються, що ніхто з депутатів не проситиме виносити на голосування те, "що вже було погоджено і проголосовано".

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"Лінгвістичні зміни будуть дуже незначними. Потім, після погодження на пленарному засіданні у лютому, це має бути ухвалено Радою. Після цього це має бути підписано та оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого на 21-й день воно набере чинності", – пояснили в ЄС.

Щодо міжінституційних переговорів щодо надання безвізового режиму Україні, то, за словами співрозмовника агентства, парламент "був готовий це зробити місяці тому", а тепер все залежить від Ради Європи.

У Європарламент роблять прогноз, що механізм тимчасового призупинення набере чинності у березні-квітні, а вже після цього мають розпочатися переговори з українського питання.

Але всі ці дати – тільки прогноз, це залежить від роботи багатьох людей, різних інституцій, можуть бути затримки, щось може бути швидше – треба подивитися,

– підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, у ЄС вирішили не надавати Україні та Грузії безвізового режиму, поки не буде узгоджений механізм щодо тимчасового його призупинення.