В зоні АТО активізувалися ворожі снайпери

За минулу добу окупанти здійснили 45 обстрілів. На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне, повідомили військові.

На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Світлодарській дузі у районі Луганського російські окупанти 5 разів обстріляли позиції сил АТО із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Двічі на Світлодарській дузі ворог обстрілював позиції захисників в районі Троїцького. Ні біля Троїцького ні біля Луганського Збройні Сили вогонь у відповідь не відкривали,

– заявив прес-офіцер сектора "Донецьк" Іван Кривий.

На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів – по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

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На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

Загалом за минулу добу відбулося 45 обстрілів.