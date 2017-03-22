В зоні АТО сталась пожежа: четверо військових отримали опіки

Внаслідок пожежі селищі Троїцькому, що на Донеччині, постраждало четверо українських військових.

Як повідомляють в штабі АТО, пожежа сталась в одному з будинків в Троїцькому.

Четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали опіки різного ступеня ураження. Їх доставили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 до Дніпра.

Пожежу вдалось загасити завдяки пожежникам з Попасної. Що стало її причиною наразі з’ясовують.

Вранці 22 березня в штабі повідомили, що внаслідок обстрілів бойовиків один український військовий зазнав поранень.