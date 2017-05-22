В зоні АТО загинув юний військовий із Тернопільщини, – ЗМІ

У понеділок вранці, 22 травня, в зоні АТО загинув 18-річний український військовослужбовець-контрактник Богдан Ішутін. Боєць був родом із Теребовлі, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє видання 20 хвилин із посиланням на прес-службу 44-ої артилерійської бригади.

"Хлопець загинув вранці 22 травня під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО. Він отримав вогневе поранення, внаслідок чого загинув", – повідомили у прес-службі.

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За цим фактом проводиться розслідування, з'ясовують обставини та причини загибелі солдата.

Згідно з повідомленням видання, Богдан був наймолодшим у багатодітній родині. У загиблого бійця є ще дві старших сестри та старший брат Віктор – фаховий військовий. Саме на нього, припускають знайомі родини, рівнявся юний боєць.

На Донбасі загинув український військовий