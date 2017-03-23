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"Вантажівки Путіна" знову перетнули український кордон

11:52, сьогодні 638 Читать новость на русском
Російський
Російський "гумконвой" / glavcom.ua

Росія відправила бойовикам на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой". Зафіксовано 40 вантажівок, які незаконно перетнули український кордон.

Про це повідомила прес-служба МНС Росії. У відомстві зазначили, що 500 тонн вантажу – це дитячі продуктові набори. Але показати їх українським прикордонникам, як і раніше, росіяни не захотіли. Відтак встановити, що саме насправді перевезли вантажівки на Донбас, українська сторона і міжнародні спостерігачі не мали можливості.

Це вже 63-ій так званий "гумконвой", який надіслала Росія на окупований Донбас. Зазвичай в цих білих вантажівках Москва переправляє бойовикам зброю та боєприпаси.

Тим часом в зоні АТО за минулу добу бойовики обстріляли українські позиції понад 80 разів. Терористи били з "Градів" і важких мінометів по всій лінії фронту. В результаті артобстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

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Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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