Важка доба для сил АТО: кількість загиблих і поранених зросла

На Донбасі спостерігається чергова ескалація конфлікту з боку бойовиків. За минулу добу терористи 28 разів порушили режим перемир’я. Загинуло троє військових, майже десять – поранені.

Про це повідомили у штабі АТО.

Ввечері противник найбільше гатив на Приморському напрямку. Внаслідок мінометного обстрілу оборонних позицій сил АТО поблизу Широкиного отримав поранення один військовий. А поблизу Водяного внаслідок ворожої провокації із застосуванням гранатометів один український боєць загинув.

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Ворог також обстріляв з мінометів позиції ЗСУ біля Талаківки, Красногорівки та Чермалику. Гаряче було і на Луганському напрямку.

"Неподалік Новотошківського бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів. А українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою ще один український боєць отримав поранення", – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку напружено було біля Авдіївки та на шахті Бутівка.

Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. 3 українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму,

– зазначили у штабі.

Нагадаємо, ввечері 8 серпня одне з озброєнь українських військових вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок інциденту загинули 2 українських військових, ще 5 отримали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку.