Ветерани АТО планують відновити блокаду на втраченій ділянці

Блокувальники готують план перекриття залізниці по лінії Констянтинівка – Ясинувата, яка наразі контролюється силами поліції.

Про це повідомив у коментарі сайту "24" народний депутат Єгор Соболєв.

За його словами, активісти готуються до відновлення блокади цієї гілки, але у іншому місці.

Про конкретне місце я сказати вам не можу,

– сказав депутат.

Нардеп додав, що наразі поліція не здійснювала нових нападів на редути блокувальників.

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Місця перекриття торгівлі з окупантами зберігаються, окрім зруйнованого у Кривому Торці,

– наголосив нардеп.

Соболєв нагадав, про головні вимоги блокувальників: прийняття закону про тимчасово окуповані території, відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та звільнення керівника Антитерористочного штабу СБУ Віталія Малікова.

Нагадаємо, поліція та СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Констянтинівка-Ясинувата. В обласних центрах України увечері 13 березня люди вийшли на протести на підтримку блокади.