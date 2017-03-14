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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Ветерани АТО планують відновити блокаду на втраченій ділянці

15:29, сьогодні 1566 Читать новость на русском
Блокадники в Кривому Торці
Блокадники в Кривому Торці / radiosvoboda.org

Блокувальники готують план перекриття залізниці по лінії Констянтинівка – Ясинувата, яка наразі контролюється силами поліції.

Про це повідомив у коментарі сайту "24" народний депутат Єгор Соболєв.

За його словами, активісти готуються до відновлення блокади цієї гілки, але у іншому місці.

Про конкретне місце я сказати вам не можу,
– сказав депутат.

Нардеп додав, що наразі поліція не здійснювала нових нападів на редути блокувальників.

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Місця перекриття торгівлі з окупантами зберігаються, окрім зруйнованого у Кривому Торці,
– наголосив нардеп.

Соболєв нагадав, про головні вимоги блокувальників: прийняття закону про тимчасово окуповані території, відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та звільнення керівника Антитерористочного штабу СБУ Віталія Малікова.

Нагадаємо, поліція та СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Констянтинівка-Ясинувата. В обласних центрах України увечері 13 березня люди вийшли на протести на підтримку блокади.

Теги: Україна Блокада Політика Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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