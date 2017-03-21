Вибори у Франції: результати передвиборчих дебатів

Лідером передвиборчих дебатів у Франції став проєвропейський Еммануель Макрон, його визнали найбільш переконливим майже 30% опитаних виборців.

Про це повідомляє французький інформаційний телеканал BFMTV. На другому місці – представник "лівих" Жан-Люк Меланшон. До трійки лідерів увійшла і пропутінська Марін Ле Пен. Читайте також: Марін Ле Пен не переможе на цьогорічних виборах у Франції – опитування Вчора, 20 березня, відбулись перші передвиборчі теледебати кандидатів на пост президента Франції. У словесному поєдинку зійшлись п'ятеро претендентів. За пост президента Франції в першому турі будуть змагатися 11 кандидатів.