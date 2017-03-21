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Вибори у Франції: результати передвиборчих дебатів

11:45, сьогодні 158 Читать новость на русском
Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Лідером передвиборчих дебатів у Франції став проєвропейський Еммануель Макрон, його визнали найбільш переконливим майже 30% опитаних виборців.

Про це повідомляє французький інформаційний телеканал BFMTV.

На другому місці – представник "лівих" Жан-Люк Меланшон. До трійки лідерів увійшла і пропутінська Марін Ле Пен.

Читайте також: Марін Ле Пен не переможе на цьогорічних виборах у Франції – опитування

Вчора, 20 березня, відбулись перші передвиборчі теледебати кандидатів на пост президента Франції. У словесному поєдинку зійшлись п'ятеро претендентів. За пост президента Франції в першому турі будуть змагатися 11 кандидатів.

Теги: Політика Франція
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