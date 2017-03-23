Вибух на складах біля Балаклії: є поранені

У результаті вибухів на військових складах біля Балаклії одна людина зазнала поранення.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.
Як зазначили в поліції, постраждала 54-річна жінка. Вона зазнала осколкового поранення в скроню.
Нагадаємо, що вночі 23 березня на військовому складі у місті Балаклія виникла пожежа, яка спричинила детонацією боєприпасів. Наразі на Харківщині призупинено рух транспорту, припинено газопостачання.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос причиною пожежі назвав диверсію. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.