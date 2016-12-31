Вибух в Багдаді: десятки жертв та поранених

Через вибухи на ринковій площі у центрі іракської столиці Багдада в суботу загинула щонайменше 21 людина і десятки були поранені.

За словами поліцейських, 2 бомби вибухнули неподалік магазинів, де продають автозапчастини в районі Аль-Синак вранці, коли на ринку було велелюдно, пише "Радіо Свобода".

Повідомляється, що одна вибухівка спрацювала на смертнику, інша – була закладена для спрацювання заздалегідь.

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Поки ніхто не взяв відповідальності за ці вибухи, однак екстремістське угруповання "Ісламська держава" регулярно нападає на цивільних осіб за допомогою вибухів у Багдаді.

Угруповання втратило більшу частину раніше контрольованих з 2014 року територій в північній і західній частинах Іраку і нині перебуває під облогою іракських сил за підтримки США в північному місті Мосул, останньому великому осередку угруповання в країні.