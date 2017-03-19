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Відомі українські митці написали відкритий лист до Авакова та Луценка

16:34, сьогодні 2057 Читать новость на русском
Сергій Жадан, Олег Каданов та Олександр Положинський
Сергій Жадан, Олег Каданов та Олександр Положинський / 24 Канал

Українські митці написали відкритий лист до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юрія Луценка.

Текст листа розмістив на своїй сторінці у Facebook український письменник Сергій Жадан.

Митці вимагають гідного розслідування справи щодо побиття лідера гурту "Папа Карло" та координатора Євромайдану Василя Рябка у Харкові 22 лютого 2015 року.

Аваков свого часу взяв цю справу "під особистий контроль", щоправда справу досі не передали навіть до суду. А самому Рябку погрожують. У листопаді 2016 року на нього було скоєно вже другий замах, біля його власного будинку.

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Ми, українські митці висловлюємо всіляку підтримку нашому колезі та звертаємося до представників правоохоронних органів та прокуратури з вимогами: завершити нарешті розслідування та передати справу до суду та розслідувати другий напад на Рябка та забезпечити прозору перевірку дій посадових осіб, що проводили розслідування та прокурорський нагляд, не дивлячись на майновий стан чи наявність покровителів у високих владних кабінетах,
– йдеться у листі.

Відкритий лист підписали відомі українські діячі культури. Серед них – Валерій Харчишин (гурт "Друга ріка"), Олег Собчук (гурт СКАЙ), Микола Арсенюк (директор фестивалю "Тарас Бульба"), Сергій Жадан, Олег Каданов (гурт "Оркестр Че"), Олександр Фоззі Сидоренко (гурт ТНМК), Олександр Положинський (гурт "Тартак"), письменник Олексій Чупа та інші.

Теги: Україна Кримінал Література Культура Музика Сергій Жадан Харків Євромайдан Арсен Аваков Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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