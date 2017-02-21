Відомий історик пояснив статус української та російської мов в Україні

Голова інститут Національної пам'яті Володимир В'ятрович стверджує, що є багато російськомовних патріотів, але якщо будується українське суспільство, то одним з його елементів якраз має бути українська мова.

Як він зазначив у коментарі ресурсу "Ліга. Новини", мовне питання не входить до пріоритетів роботи його установи, тому може виключно говорити як приватна особа.

Переконаний, що Україні потрібен закон про державну мову, переконаний, що державна мова в Україні може бути лише одна. Державна мова – це аналог державного кордону в інформаційному полі. Так, є багато російськомовних патріотів, але якщо ми будуємо українське суспільство, то одним з його елементів якраз є українська мова. І я знаю багато російськомовних патріотів України, які роблять все від них залежне, щоб для їх дітей українська стала рідним,

– наголосив відомий історик.

Також голова Інституту Нацпам’яті стверджує, що в Україні є дуже багато російськомовних патріотів.

"Але формування політичної нації передбачає включення в цей процес елементів ідентичності представників різних етнічних груп і регіонів. Набір загальних уявлень і про минуле в тому числі в різних частинах країни також є важливим елементом", – підкреслює експерт.

Також фахівець прокоментував, як відбувається декомунізація за такої складної ситуації в інфопросторі.

Мені здається, що, якщо не говорити про ЗМІ, то загалом у інформаційному просторі порядок наводиться, нехай і частково. Йдеться про обмеження доступу російськомовної, часто антиукраїнської, літератури в Україні, що, до речі, добре вплинуло на розвиток українського ринку книги, а також інтерес до нього і з боку країни. Також позитивно оцінюю впровадження в життя норм закону про квоти на радіо та телебаченні. Якщо ж говорити про інформаційну безпеку в контексті ЗМІ, то це дуже тонке питання. Російська пропаганда користується свободою слова в Україні, це правда. І, звичайно, спецслужби України повинні реагувати активніше. З іншого боку, ми будуємо демократичне суспільство, і не можемо дозволити тиску на ЗМІ, як це відбувається в тій же Росії,

– резюмував В’ятрович.

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