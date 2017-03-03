Відомий карикатурист дотепно відреагував на незаконне збагачення Медведєва

Карикатурист Сергій Йолкін укотре вражає мережу своїми гострими малюнками.
Цього разу митець висміяв незаконне збагачення прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
На карикатурі, яку опублікувала DW, зображено посадовця на стільці, а поряд з ним стоять Остап Бенлер і Кіса Вороб’янінов, які примовляють "Гроші він, звичайно, зберігає у стільці".
Таким чином автор відсилає глядачів до сюжету відомого твору "Дванадцять стільців".
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