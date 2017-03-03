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Відомий карикатурист дотепно відреагував на незаконне збагачення Медведєва

06:17, сьогодні 3
Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв / Getty Images

Карикатурист Сергій Йолкін укотре вражає мережу своїми гострими малюнками.

Цього разу митець висміяв незаконне збагачення прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

На карикатурі, яку опублікувала DW, зображено посадовця на стільці, а поряд з ним стоять Остап Бенлер і Кіса Вороб’янінов, які примовляють "Гроші він, звичайно, зберігає у стільці".

Таким чином автор відсилає глядачів до сюжету відомого твору "Дванадцять стільців".

Медвєдєв, Копупція Росія

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Теги: Карикатура Корупція Новини Росії Дмитро Медведєв Політика
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