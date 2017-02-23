Викрадення нардепа Гончаренка: що говорять політики

На інформацію про зникнення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка політики реагують по різному – як скептично, так і серйозно.

Зі скепсисом на таку новину зреагував нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Я думаю, що це комедія якась. Кому він треба,

– заявив Ляшко.

Інші ж депутати та міністри висловлюють більш стриману думку.

Мені невідомі будь-які мотиви. Я сподіваюсь, що це непорозуміння, яке має бути вирішене найближчим часом,

– переконаний нардеп Георгій Логвинський.

Позитивно налаштований і колега по фракції Гончаренка Іван Винник.

Думаю, не все так трагічно, як це виглядає на перший погляд. Я просто висловюю свою думку, у мене немає ніякої додаткової інформації,

– сказав він у кулуарах Ради.

Інші ж нардепи висловили сподівання, що їхнього колегу швидко знайдуть.

ФСБ викликало свого агента Гончаренка на базу в Москву? — Олександр Аронець (@aronets) 23 лютого 2017 р.

А міністр Павло Розенко попросив громадськість не радіти викраденню нардепа.

Розумію,що політика справа цинічна і брудна. Але припиніть "стебаться" над зникненням Олексія Гончаренко. Це не смішно і жарти тут недоречні — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 23 лютого 2017 р.

Читайте також: З’явилась перша страхітлива версія викрадення Гончаренка

Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.