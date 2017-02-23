Викрадення нардепа Гончаренка: що говорять політики

На інформацію про зникнення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка політики реагують по різному – як скептично, так і серйозно.
Зі скепсисом на таку новину зреагував нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Я думаю, що це комедія якась. Кому він треба,
– заявив Ляшко.
Інші ж депутати та міністри висловлюють більш стриману думку.
Мені невідомі будь-які мотиви. Я сподіваюсь, що це непорозуміння, яке має бути вирішене найближчим часом,
– переконаний нардеп Георгій Логвинський.
Позитивно налаштований і колега по фракції Гончаренка Іван Винник.
Думаю, не все так трагічно, як це виглядає на перший погляд. Я просто висловюю свою думку, у мене немає ніякої додаткової інформації,
– сказав він у кулуарах Ради.
Інші ж нардепи висловили сподівання, що їхнього колегу швидко знайдуть.
А міністр Павло Розенко попросив громадськість не радіти викраденню нардепа.
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Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.