Випуск новин за10:00: Російські літаки біля європейських кордонів
Випуск новин 11:08, сьогодні 108 Читать новость на русском
У випуску новини 10 лютого за 10:00 – Британія і Франція забили тривогу через російські військові літаки Ту-160 біля своїх кордонів.
Також у випуску:
Гройсман прокоментував допит Марушевської.
Як пройшла доба в зоні АТО.
Малюків лікують за допомогою піску.
Міжнародні водійські посвідчення в Україні: де отримати.
Джерело: 24 Канал
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